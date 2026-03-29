26日のメーン11R「兵庫3歳牝馬特別」（ダート1400メートル）はコマンタレブー（牝3＝土屋、父ルヴァンスレーヴ）が2戦ぶりの勝利。重賞戦線へ向け弾みをつけた。道中は3、4番手を追走。最終4コーナーで大外を回して直線勝負に持ち込むと、インパルスベラ（牝3＝長倉、父ドレフォン）との追い比べをクビ差制して先頭で駆け抜けた。重賞初挑戦となった1月の兵庫クイーンセレクション（ダート1400メートル）では4着に敗れたが、