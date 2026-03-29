【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２８日、各地で行われ、ドジャースの大谷は本拠地でのダイヤモンドバックス戦に１番指名打者で出場し、２打数無安打２四球だった。ドジャースは八回、スミスが逆転２ランを放って３―２で勝ち、開幕３連勝を飾った。この日の主役はスミスだった。３１歳の誕生日であり、昨季のワールドシリーズ第７戦で決勝本塁打を放った自身をモチーフにしたボブルヘッド（首振り）人形が来場者にプレ