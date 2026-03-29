大阪桐蔭３―２専大松戸（準決勝＝２９日）専大松戸は背番号１１の左腕・小林、大阪桐蔭はエースの吉岡が先発。大阪桐蔭は一回、相手失策の間に１点を先取した。両チームともに二、三回と走者を出したものの、得点はならなかった。専大松戸は四回、長谷川の適時内野安打で同点とした。専大松戸は四回途中から、エースの門倉が２番手で登板した。大阪桐蔭は七回、中西の適時打で勝ち越した。専大松戸は八回、苅部の