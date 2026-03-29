「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースが２年連続の開幕３連勝を飾った。八回に誕生日のウィル・スミス捕手がバックスクリーンへ逆転２ランを放った。自身のボブルヘッドデーでの一発に「チームの勝利につながってスイープできたことが本当に嬉しい。そのことに興奮した」と語った。ただ愛娘の長女シャーロットちゃんと次女レイトンちゃんが始球式を行ったことについては「最高だったよ」