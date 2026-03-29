秋田・大仙市で、改正道路交通法の施行に伴い、自転車の危険性を伝える体験会が開かれた。自転車による飛び出しや、スマホのながら運転がどれほど危険かを指導し、衝突などの実演も実施。高校生たちは事故のリスクを客観的な視点で体験した。身近に潜む危険…実演で学ぶ事故の衝撃秋田・大仙市で17日、普段、自転車通学の高校生たちが目にしたのは、スタントマンによる事故の実演だ。壊れた人形を目の当たりにし、声も出せなくなっ