3月28日、『有吉ジャポンII ジロジロ有吉』（TBS系）が最終回を迎え、約13年にわたって続いた番組が終わりを迎えた。「『有吉ジャポン』は、日曜昼の人気情報番組『サンデージャポン』の兄弟番組として、2012年10月にレギュラー放送がスタートしました。深夜番組とあって、下世話な話題やディープなスポットを紹介し、そこに有吉さんがお得意の毒舌コメントを差しはさむという内容でした。他局の番組のパロディ・オマージュ企画