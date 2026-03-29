満点デビューもチームに白星はつかなかった。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）の敵地ブルワーズ戦に「４番・一塁」で出場。２戦目にしての「４番」起用にバットで応えた。４回先頭の村上は真ん中に入って来た９１・８マイル（約１４７・７キロ）の直球にバットをフルスイング。打球速度１０２・９マイル（約１６５・６キロ）の白球は右中間スタンドに飛び込んだ。日本選手のデビュー戦か