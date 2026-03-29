【取材の裏側現場ノート】昨年９月にＳＫＥ４８を卒業し、現在、故郷・広島でタレント活動を行っている藤本冬香（２７）が４月３日の広島―阪神戦（マツダ）で始球式を務めることが発表された。当日は藤本の２８歳の誕生日。「このような機会をくださったＪＳＰＯＲＴＳさん、夢の実現のために力を貸してくださった事務所（広峰芸能）の社長はじめとする皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。阪神の先頭打者は近本選手だと思いま