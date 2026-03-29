神奈川・南足柄市の「大口河川敷パークゴルフ場」（荒井晴男理事長）で２９日、県内外から５９人が参加して「令和８年第１回金太郎カップ」が開催された（３６Ｈストロークプレー）。気温が２０度を超える中、参加者は満開の桜を見ながら気持ち良くプレーした。男性はスコア９５で大原克美さん、女性は９９で葛西富貴子さんが優勝した。▽男性?大原克美スコア９５?高橋次男９９?山田俊男９８▽女性?葛西富貴子スコア