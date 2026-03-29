記事ポイント医師が設計したスローエイジング特化ウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」が3月17日より販売開始臨床エビデンスに基づき7種のサプリメントをラインナップ、日本人の体に合わせた独自処方定期購入で全商品15％OFFで提供、健康寿命を延ばすライフスタイルをサポート レイコップが、医師であるDr.マイケル・リーが立ち上げたウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」を発表し、2026年3月17日よりサプリ