◇MLB ドジャース3-2ダイヤモンドバックス(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が出場したドジャースとダイヤモンドバックスの一戦で、ほっこりのワンシーンがありました。2回、ドジャースのフレディ・フリーマン選手がヒットで出塁。2アウトからサンティアゴ・エスピナル選手がセカンドへのゴロとなると、ダイヤモンドバックスの二塁手ケテル・マルテ選手が送球をせず。立ち止まったフリーマン選手に笑顔で両手を手