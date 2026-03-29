4月9日よりTOKYO MXほかで放送されるテレビアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』（毎週木曜後10：30）の「放送直前PV」が公開された。【画像】表情豊か！『姫騎士は蛮族の嫁』放送直前PV場面カット放送直前PVでは、これまで公開されたPVとは打って変わって、放送中盤から登場が予想されるキャラクターであるマルシアス（CV.豊崎愛生）にスポットが当てられた内容になっている。セラフィーナと同郷で、公暦（コモネラ）教徒の従軍司