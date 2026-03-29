テレビアニメ『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』が、7月よりTOKYO MX、ABCテレビ、BSフジ、WOWOWほかにて放送されることが決定した。あわせてティザーPVと追加キャストが発表された。【動画】面白そう！公開された『落第賢者の学院無双』PV公開同作は、現代から転生し、魔導の研究に人生を捧げた大賢者エフタルだったが、才能の限界を知り、絶望の末に命を落とす。400年後。前世の知識と魔術