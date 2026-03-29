“キング・オブ・ロックンロール”エルヴィス・プレスリーの伝説的パフォーマンスを最新技術で甦らせた映像作品『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が、5月15日よりIMAX先行上映、5月22日より通常版公開されることが決定。あわせて日本版ポスターと予告映像が解禁された。【動画】初解禁ヴァージョンの名曲も入った予告編本作は、映画『エルヴィス』（2022年）を手がけたバズ・ラーマン監督が、同作