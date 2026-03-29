ボートレース界の“快速王子”こと、湯川浩司選手（４６＝大阪）が２９日、京セラドーム大阪で行われたオリックスＶＳ楽天戦の始球式に登板した。今年で７０周年記念を迎えるＧ１・太閤賞から作成された背番号７０のユニホームを着用し、マウンド上から球速９０キロの見事なストライク投球を披露した。スタンドからはどよめきと喝采を浴びた湯川は「始球式は初めて」と言いながらも「思っていた倍くらいのいい球を投げられた。