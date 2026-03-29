「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手（３４）が「３番・三塁」でスタメン出場する。２０日のオープン戦・西武戦での打席で空振りした際に上半身のコンディション不良を訴え緊急交代。長期離脱は免れ、開幕メンバー入りしたものの、２７、２８日の２試合はベンチを外れ欠場していた。ＤｅＮＡは開幕２連敗スタート。この日、キャプテンの筒香がスタメンに名を連ね、相川亮二監督（４９