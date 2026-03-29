◇米女子ゴルフツアーフォード選手権第3日（2026年3月28日アリゾナ州ワールウインドGC＝6675ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、8位スタートの岩井千怜（23＝Honda）が67で、3位で出た勝みなみ（27＝明治安田）が69で回り、ともに通算16アンダーで3位につけた。トップとは9打差。69の古江彩佳（25＝富士通）は14アンダーで9位、68の岩井明愛（23＝Honda）と69の吉田優利（25＝エプソン）は11アンダーで17位。ホー