「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）ヤクルト・池山隆寛監督（６０）に異変が起こった。試合前の練習中。報道陣の待つカメラマン席に登場した指揮官。かすれたダミ声でおもむろに「声が出ない」と告白した。通常、試合前にもリップサービスを忘れない池山監督だがコメントすることが難しい状況で「今日はつまらない監督だね」と自虐的に語り、苦笑いを浮かべた。快勝した開幕戦では試合前のミーティングで「