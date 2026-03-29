3月29日12時15分から行われた「AnimeJapan 2026」内のスペシャルステージイベントにて、TVアニメ『正反対な君と僕』第2期の放送が発表された。 参考：『正反対な君と僕』『マヨチュー』『エリスの聖杯』など鈴代紗弓が2026年冬アニメを席巻 本作は、『ジャンプ＋』にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マカデミー賞」作品賞など