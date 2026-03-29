警察によりますと、きのう（28日）午後3時ごろ、山形県新庄市松本地内の一般住宅が火災がありました。この家に住む30代男性人が2階の部屋にいた際、破裂音がしたため1階に降りて確認したところ、脱衣場から煙が上がっていたということです。男性は煙を吸って病院に搬送されました。意識はあるということです。火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。 また、きのう午後9時ごろ、山形市春日町