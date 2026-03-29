週に3往復運航されている石川県の小松空港を発着する韓国・ソウル便が、29日から毎日運航となるのにあわせ、小松空港では記念式典が開かれました。大韓航空の小松・ソウル便は2006年から運航が始まり、現在、火曜・木曜・土曜の週3往復で運航されていますが、29日から10月までの夏ダイヤで、週7往復に増便されることになりました。韓国に向かう利用客は、「曜日を決められると仕事の都合で休みがとれないので、毎日運航されること