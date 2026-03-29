◆ファーム・リーグ日本ハム―巨人（２９日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人の平山功太内野手が先制適時二塁打を放った。「１番・左翼」で先発出場。両軍無得点の第２打席で無死一塁から２番手・清水大の１３３キロ変化球を捉えると、打球は左翼線方向へ。四球で出塁していた小林誠司捕手が一塁から全力疾走を見せ、一挙生還した。平山は春季キャンプ中から紅白戦を含む実戦１１試合で打率３割８分７厘と結果を残し、１５日に１軍