中山１１Ｒ・マーチステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝サンデーファンデー１１番人気まで支持を下げた前走のプロキオンステークスで２着と粘ったスズカコーズウェイ産駒。大外１６番枠から２番手を取り、残り３００メートルで先頭。最後は差しに屈したが、猛者ロードクロンヌを首差と、大いに苦しめた粘り脚はさすがだった。前走後は外厩・吉澤ステーブルＷＥＳＴから３月７日に帰厩し、坂路で時計５本。派手に動くタイプではな