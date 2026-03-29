◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳町達外野手が、初回に先制の適時二塁打を放った。相手の先発マウンドには、昨季までソフトバンクに所属していた有原が上がった。１死から、近藤が四球で出塁。次打者の柳町が、カウント２―２から変化球をうまく左中間へ運び、先制の適時二塁打となった。柳町は「打ったのはフォークです。とにかく次に繋いでいくという意識が、結果的に