俳優の野村麻純（35）が、29日までに自身のXを更新し、イメチェン姿を披露した。【写真】野村麻純、髪バッサリ切ってショートヘアに髪の毛をバッサリ切りました。（もう1ヶ月ほど前のことですが...）久々のショート、スッキリサッパリです」と複数の写真を披露。ファンからは「ショートヘアもとってもお似合いです」「あらーどうしたの？役作りかなぁ」など、多数の声が寄せられている。野村はドラマ『11人もいる！』（テ