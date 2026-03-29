JR東海のロゴJR東海は29日、高山発名古屋行きの特急「ひだ」10号（4両編成）の50代の男性運転士が居眠りし、終点の名古屋駅に進入する際に速度超過して緊急停車するトラブルがあったと発表した。乗客約180人にけがはなかった。JR東海によると、電車は28日午後3時5分ごろ、名古屋駅の手前で減速せず、制限速度55キロのところ時速71キロで進入したため保安装置が作動。非常ブレーキで緊急停車した。電車は約10分遅れた。同社は