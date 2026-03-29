◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの田宮裕涼捕手が、完璧なスローイングでソフトバンク・周東の二盗を阻止した。初回、今季初安打となる右前打で周東が出塁。続く近藤の２球目に二盗を試みた。田宮の送球はやや一塁側にそれたが、捕球した遊撃・水野のグラブがそのまま周東の体に触れる完璧な送球。審判の判定はセーフだったが、新庄監督のリクエストで覆り、盗塁王４度の快足を