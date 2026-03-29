日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が29日、自身のXを更新。今月末をもって同局を退社してフリーになる後輩の岩田絵里奈アナ（30）にメッセージを送った。岩田アナはこの日、日本テレビ系「シューイチ」（日曜午前7時30分）に生出演。挨拶をして最後の出演を終えた。森アナは「岩田さんの日本テレビアナウンサーとしての最後のオンエアが無事終わりましたね」と書き出した。2人で写ったツーショットを複数掲載しつつ「新人の時