先日、「2DKのアパートで、退去費用を74万円請求された」というSNSの投稿が話題になりました。74万円というと簡単に支払える金額ではないため、「さすがにぼったくり？」と考える人もいるでしょう。 アパートやマンションの退去費用はトラブルも多く、高いと感じたらすぐに支払わず、冷静に対処する必要があります。本記事では、退去費用で高額を請求された例を取り上げ、どのように対応したらよいのかなどを解説