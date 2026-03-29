2026年3月、中東情勢の緊迫化を背景にレギュラーガソリンの全国平均小売価格が一時190円台に達し、都市部では200円を超えるスタンドも現れました。50リットルの満タン給油で1万円に届く時代が、もはやひとごとではなくなっています。 本記事では、ガソリン価格の段階別に、月500キロメートル走行する家庭のガソリン代を試算し、家計への影響を具体的に確認していきます。 レギュラーガソリンは「19