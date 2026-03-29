「ゆとりのある老後の暮らしを」と考えても、なかなかお金の悩みを払拭（ふっしょく）できない人もいるのではないでしょうか。本記事では、1500万円の老後資金を例に「老後のお金」について解説します。 “1500万円”で「老後資金」は賄える？ 2019年に金融庁が「老後2000万円問題」を提起して、しばらくたちました。物価高が進む2026年現在、掲題の1500万円という金額で老後資金はまかなえるのでしょうか。総務省統計局