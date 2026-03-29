映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）のクライマックスで、時空を超えて集結した3人のスパイダーマンがお互いを讃えあう一連のやりとりは、即興ベースで生まれた場面だったという。“ピーター3”アンドリュー・ガーフィールドがあらためて明かした。 この場面では、マルチバースを超えて集結したヴィランたちを元の世界に戻すため、“ピ