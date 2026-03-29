ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）のダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」として出場し四球→四球→二併打→一ゴロの２打数無安打２四球。チームは１―２と１点ビハインドの終盤８回に、スミスが値千金の逆転２ランをマーク。３―２で勝利し開幕３連勝を飾った。今や大谷はＭＬＢを代表するロングヒッター。その彼に対し、この日のダイヤモンドバックスバッテリーは「四球なら御の字」とばかりに