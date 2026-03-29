日本時間3月29日、「2026ドバイワールドカップデー」（ドバイ・メイダン競馬場）の中継番組に、フォーエバーヤングのオーナー・藤田晋氏が「ABEMA」の特別ゲストとして出演。進行役の柴田阿弥、栗東・武幸四郎調教師とともに、ドバイワールドカップ（G1・ダ2000m）を解説した。本来は現地で観戦予定だったが、「本当はドバイに行く予定だったんですが、渡航の規制もあったので…」と国内からの観戦となった経緯を説明。さらにA