「選抜高校野球・準決勝、中京大中京１−２智弁学園」（２９日、甲子園球場）中京大中京は逆転負け。９７年以来、２９年ぶりの決勝進出はならなかった。智弁学園の好投手・杉本を相手に三回、３番・神達の犠飛で先制。前半は主導権を握っていた。エース・安藤が強力打線を相手に５回３安打無失点の好投。１点リードの六回からはこれまで通り継投策に入り、今大会無失点だった左腕・太田を投入した。だが、先頭への死球、自