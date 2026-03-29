「ドジャース３−２ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースが逆転で開幕３連勝を飾った。八回にウィル・スミス捕手が逆転の２ランを放ったが、ＮＨＫＢＳで解説を務めたドジャースＯＢの斎藤隆氏は「どんだけ役者がそろってるんですか！」とうなってしまう３戦連続の逆転勝利だ。終盤まで苦しい展開だった。だがタッカーのホームランキャッチから流れが変わり、フリーマンが１点差に迫る適時二塁打。そし