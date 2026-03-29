日常生活の何気ない感情や情景に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、思わず目が眩むほど華やかな様子から、肩の力を抜いて過ごす様子を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□い□□びやか□□く