◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝智弁学園2−1中京大中京（2026年3月29日甲子園）準決勝第1試合は、智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）を2−1の逆転勝ちで破り、決勝に進出。10年ぶり2度目の頂点を視界にとらえた。智弁学園は2回戦の神村学園戦、準々決勝の花咲徳栄戦と、これで3試合連続での逆転勝ちとなった。1点差を追う6回。中京大中京は先発の安藤から太田に継投し、智弁学園がチャンスをつかんだ。無