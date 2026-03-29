俳優・吉沢亮のスタッフ公式Xが、29日までに更新され、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のオフショットが紹介された。【写真】そうなっていたのか…『ばけばけ』“錦織”吉沢亮のクランクアップ姿同作は、27日で最終回を迎えた。Xでは「吉沢演じる#錦織さんは少し早く退場となりましたが、錦織さんの（帽子マーク）は今週も登場しておりました」と紹介。さらに「写真はクランクアップ当日の松江大橋で佇む吉沢と、橋のたもとで