カタール首都ドーハにある米テキサスA&M大学のキャンパス＝2011年10月/Osama Faisal/AP/File（CNN）イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊（IRGC）」は、イラン国内の大学に対する最近の攻撃の報復として、中東地域にある米国系とイスラエル系の大学を標的にすると警告した。IRGCは29日の声明で、これらの教育機関は「二つの大学が攻撃されるまで、正当な標的と見なされる」と述べた。IRGCは、イラン首都テヘランにあるイラン