お笑いコンビ・デニスの植野行雄と昨年７月に結婚した妻でタレントの比嘉梨乃が２９日、都内で行われた「美少女図鑑ＤＡＹ２０２５」に揃って登場した。イベントのＭＣを務めたのがデニスと比嘉。前説で３人は登場すると、トークの途中で植野は「遅くなりましたが、僕の妻です」と比嘉を観客に紹介した。メディアなどでの共演はあるが「ライブイベントでの共演は初でございます」と嬉しそうに報告。前説としてイベントを盛り