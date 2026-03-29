NGT48のキャプテン藤崎未夢（25）が4月29日の卒業公演（新潟市・NGT48劇場）でグループを卒業、芸能界を引退する。4月11日の「NGT48スプリングコンサート2026」では卒業セレモニーが行われる。地元新潟出身で、22年4月に就任したキャプテンはグループ歴代最長の4年を務めた。卒業を1カ月後に控え、8年のアイドル生活を振り返った。◇◇◇−卒業まで1カ月藤崎いろいろなお仕事が最後になっていって。ファンの方に（公