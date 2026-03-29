◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの万波中正外野手が、同点の一発を放った。１点を先制された直後の２回、１死走者なしで打席に入るとソフトバンクの先発スチュワートの初球、１２４キロのカーブをセンターへ打ち返した。バックスクリーンに飛び込む同点の２号ソロ。「打ったのはカーブです。なるべく早く点を返したかったので、最高の結果になって良かったです」とコメントした