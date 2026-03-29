巨人の大勢投手（２６）が２９日、阪神との開幕第３戦（東京ドーム）の試合前練習で一軍に再合流した。練習後には「コンディショニング的には問題ないかなと思う」と現状を報告した。ＷＢＣに出場した影響で開幕一軍には入らず調整中の大勢は、前日２８日のファーム・リーグ日本ハム戦で１回無安打、無失点、２奪三振。直球は最速１５５キロをマークした。「（小林）誠司さんがいいリードしてくれたんで投げやすかったです」と