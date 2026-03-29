◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人は２９日、阪神戦のスタメンを発表した。ドラフト３位の山城京平投手（２２）＝亜大＝がプロ初登板初先発する。浦田俊輔内野手が「８番・二塁」で２７日の開幕戦以来、２試合ぶりにスタメン復帰となる。以下、両軍のスタメン。【巨人】１（左）キャベッジ２（中）松本３（遊）泉口４（一）ダルベック５（捕）岸田６（右）中山７（三）坂本８（二）浦田９（投）【阪神