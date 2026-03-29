◆パ・リーグオリックス―楽天（２９日・京セラＤ大阪）楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝がプロ初先発し、プロの“洗礼”を浴びた。１回表に２点の援護を受けてマウンドに上がった右腕だったが、先頭の宗に左前打、広岡に右前打、西川に中前適時打を許し５球で１点を献上した。さらに太田に四球を与えなおも無死満塁のピンチから中川に２点適時打を浴びて逆転された。変化球でストライクが奪えず、甘く入