【モデルプレス＝2026/03/29】歌手の和田アキ子が3月29日、自身が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）最終回に生出演。番組への感謝を伝えた。【写真】「アッコにおまかせ！」40周年生放送に登場した大物◆和田アキ子、ギネス記録更新に歓喜和田は「『アッコにおまかせ！』40年迎えましたけれども、ご覧いただいてありがとうございました」と感謝。「自分でも40年やらせてもらえるとは思ってなか