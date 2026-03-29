プロ野球、メジャーが日本時間27日に開幕した。直前には第6回WBCも行われ、連覇を目指した侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れたが、一野球ファンとして楽しい日々を過ごさせてもらった。WBCといえば各大会で名場面が存在する。第1回は不振でスタメン落ちした福留が、準決勝の韓国戦で代打先制2ラン。実況の「生き返れ福留！」の言葉も印象に残る要因だっただろう。第2回は決勝の韓国戦で不振に陥っていたイチローが延長10