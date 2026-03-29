◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月29日、東京ドーム）巨人は3戦目のマウンドをドラフト3位ルーキーの山城京平投手に任せました。かなり緊張した面持ちで練習に現れましたが、内海哲也コーチは「大役ですから、開幕戦ではないですが、それでも大変なことなんで」とベンチで山城投手をできる限りサポートすると語りました。マウンドに上がったときにどんな表情を見せるのか注目です。阪神は伊藤将司投手。当初は伊原陵人投手