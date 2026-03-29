タレントでモデルの藤田ニコル（28）が28日放送されたTBS系「有吉ジャポンIIジロジロ有吉」に出演。最終回を迎え、過去に登場した社長の現在に驚いた。放送ではかりゆし58などが所属する事務所の社長を務める大谷秀政氏が出演した10年前の映像が流れた。現在の様子を取材するため、スタッフが渋谷の道玄坂にある“教会”に向かうと、中はクラブになっており、大谷社長が登場した。大谷社長は5年前に教会をクラブ兼バーに改装したと